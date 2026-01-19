Proceso transparente y abierto hasta ahora marca entrevistas a aspirantes de la CEDH: Cuauhtémoc Estrada

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de las y los diputados de morena en el Congreso del Estado y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), encabezó la primera ronda de entrevistas a las y los aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como parte del proceso de selección que se desarrolla en el Poder Legislativo.

El legislador informó que este lunes se entrevistó a nueve aspirantes y que para el día siguiente se espera concluir con el resto. Detalló que, aunque el plazo legal para subir las calificaciones de la valoración curricular y de la entrevista vence el miércoles, se analiza la posibilidad de solicitar una prórroga para contar con mayor tiempo. “Se nos hace muy pegado el plazo, por eso ya lo estamos comentando con todos los coordinadores. Una vez que tengamos las calificaciones, la JUCOPO podrá definir la terna que se llevaría a un periodo extraordinario del Pleno”, explicó.

Al concluir las entrevistas, de hoy, Estrada Sotelo destacó que, tras escuchar a la mitad de las y los participantes, se han identificado perfiles con una sólida profundidad y conocimiento en materia de derechos humanos. “Vimos algunos perfiles con una profundidad y conocimiento que pueden advertirse de las propias entrevistas y de las respuestas que otorgaron a las preguntas que hicieron diputadas y diputados”, señaló, al tiempo que expresó respeto a todas y todos los aspirantes que participan en este proceso.

En cuanto al formato de las entrevistas, el presidente de la JUCOPO subrayó que se ha privilegiado la libertad de exposición. “Les damos 10 minutos de exposición, pero solo dos de los nueve de hoy pasaron ese tiempo y no los interrumpimos. Dejamos plena libertad; las respuestas se dan conforme a la opinión de cada aspirante y eso debe ser respetable”, indicó. Añadió que el formato ha permitido intercambios de preguntas y respuestas que enriquecen el proceso.

Estrada Sotelo resaltó que las entrevistas han servido para escuchar propuestas concretas sobre cómo mejorar el funcionamiento de la CEDH, algunas de ellas de carácter integral. Asimismo, consideró fundamental conocer la visión de cada aspirante sobre temas relevantes como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la participación ciudadana. “La entrevista nos permite conocer a quién aspira a dirigir una comisión importantísima en la vida democrática y en la defensa de los derechos humanos”, afirmó.

Respecto a la paridad de género, el coordinador de la bancada de morena recordó que, aunque la convocatoria está abierta tanto para hombres como para mujeres, su grupo parlamentario ha sostenido desde procesos anteriores la necesidad de avanzar hacia la alternancia. “Hemos tenido solo personas del género masculino al frente de la comisión. Creemos que es momento de que las diversas fracciones parlamentarias generen un consenso para que una mujer dirija la CEDH”, expresó, aclarando que el proceso de selección continúa y que se evaluará a todas y todos los aspirantes.

Añadió que la paridad puede ser también un pendiente legislativo más amplio, no solo en la presidencia de la comisión, sino en otros espacios como las visitadurías, y recordó que morena ha impulsado una reforma profunda a la CEDH, que incluye una mayor participación de la sociedad civil en su designación.

Sobre la reunión de la JUCOPO, Cuauhtémoc Estrada precisó que esta se realizará una vez que se defina la ampliación del plazo para calificar, ya sea al viernes o al lunes, de modo que la sesión del órgano de coordinación legislativa tendría que ser posterior.

Durante la jornada del lunes, en punto de las 9:00 de la mañana, las y los diputados integrantes de la JUCOPO iniciaron las entrevistas a los primeros nueve aspirantes:

• Rafael Sánchez Martínez

• Laura Gurza Jaidar

• Lilia Lizeth Durán Nevárez

• Fryda Libertad Licano Ramírez

• Gildardo Iván Félix Durán

• Eduardo Antonio Sáenz Frías

• Claudia Cristina Gurrola Díaz

• Yuliana Ilem Rodríguez González

• Silvia Ruiz Mijarez

Las entrevistas continuaran el día de mañana, martes 20 de enero, con el objetivo de garantizar una designación transparente, plural y orientada al fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos en Chihuahua.