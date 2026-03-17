Principal reto automotriz serán presiones externas; señala AMDA

Adrían Haddad García presidente de la AMDA, dio a conocer que los principales retos a enfrentar en esta nueva administración será el tema económico de fuera del país pues se dará volatilidad en el sector automotriz.

“Yo creo que los principales retos económicos vienen de fuera, o sea, yo creo que Chihuahua tenemos mucho como capital y como sociedad para poder decir que estamos haciendo lo mejor que se puede para buscar los resultados más positivos, pero las presiones que vienen externas”, comentó.

En este sentido destacó que el tema macro y geopolítico será interesante con los países vecinos, el reto será tener que planear, el poder vender y satisfacer las necesidades de los clientes.

Asegura que particularmente en el estado, se dio un crecimiento como de 18% en la venta de autos nuevos, mientras que el crecimiento a nivel nacional fue un poco más bajo, Chihuahua no contó con esos crecimientos en 2024 y 2025.

Señaló que ante la cancelación del decreto de regularización de carros chuecos, se espera un incremento en ventas para este año aunque se proyecta menos con los movimientos mundiales.