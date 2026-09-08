Princesa Leonor: Qué va a estudiar y por qué eligió una universidad pública

La heredera al trono español comenzó este lunes su carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, elegida como parte de su preparación para el futuro como jefa de Estado.

La princesa Leonor ha empezado ya una nueva etapa en su vida. Después de tres años dedicados a su preparación militar en las academias del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, la heredera al trono español regresó este lunes a los salones de clases para comenzar una carrera universitaria.

Leonor, de 20 años, estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el campus de Getafe. La carrera tiene una duración de cuatro años y su plan de estudios no se limita al análisis de los sistemas políticos, también incluye materias de Derecho, Economía, Sociología, Historia, Humanidades y Relaciones Internacionales. Así lo informó la Casa del Rey cuando anunció oficialmente la elección que habían hecho para sus estudios el pasado 27 de abril.

La elección no es casual. Para una futura reina, conocer cómo funcionan las instituciones, los sistemas democráticos, las relaciones entre los Estados y los principales retos políticos y sociales resulta especialmente relevante. Aunque la monarquía española no ejerce el poder ejecutivo, el rey es el jefe del Estado y tiene, entre otras funciones constitucionales, la representación de España en las relaciones internacionales y el papel de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

Por eso, la formación universitaria de Leonor se complementa directamente con la preparación que ha recibido los últimos tres años en las Fuerzas Armadas. La propia Casa Real ha señalado que la princesa alternará sus estudios con sus compromisos institucionales, como ya hizo durante el Bachillerato Internacional que cursó en Gales y durante su formación militar.

¿Por qué una universidad pública?

La decisión de estudiar en la Carlos III tiene también un significado especial como parte de la formación de la heredera. La institución es una universidad pública española, fundada en 1989, y su campus de Getafe reúne a estudiantes de distintas carreras dentro de las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Comunicación.

Leonor no llegó a la universidad mediante un programa académico diseñado exclusivamente para ella. Al haber cursado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, tuvo que someterse al procedimiento de admisión correspondiente a los estudiantes que realizaron sus estudios de bachillerato en el extranjero. La Casa Real confirmó que superó el proceso de selección y obtuvo una resolución favorable del comité de evaluación.

Por primera vez, la princesa desarrollará una parte importante de su formación académica en España junto a estudiantes de su generación. Hasta ahora, su educación había transcurrido entre el colegio Santa María de los Rosales, en Madrid, y el internado británico UWC Atlantic College, además de las academias militares españolas.

La princesa Leonor junto a sus padres, los reyes Felipe y Letizia, y su hermana, la infanta Sofía. (Getty Images)

La carrera de la princesa Leonor

En Ciencias Políticas se estudia cómo funcionan el poder y las instituciones, pero también se abordan cuestiones relacionadas con la sociedad, la economía, el Derecho y las relaciones internacionales. El programa de la Carlos III está diseñado precisamente para formar profesionales capaces de analizar los fenómenos políticos y las instituciones desde distintas perspectivas.

En el caso de Leonor, esos conocimientos tendrán una aplicación particular. Como heredera, está destinada a asumir algún día la Jefatura del Estado y deberá conocer en profundidad el funcionamiento de las instituciones españolas, la Constitución, el sistema político y las relaciones internacionales.

Su formación militar ya le ha dado experiencia dentro de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. De hecho, en julio de 2027 recibirá los reales despachos que la acreditarán como teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, además de alférez de navío de la Armada.

La universidad representa, por tanto, una segunda parte de esa preparación: pasar de la disciplina y el conocimiento de las Fuerzas Armadas al estudio académico de la política, las instituciones y la sociedad.

Su llegada a Getafe también representa un reto para la universidad. La presencia de la heredera obliga a establecer un dispositivo de seguridad especial, pero la intención tanto de la Casa Real como de la universidad es que su actividad académica interfiera lo menos posible con la rutina del campus.

Este lunes, Leonor llegó alrededor de las 8:50 de la mañana y, antes de entrar a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, dijo a los periodistas que afrontaba esta nueva etapa “con muchas ganas”. Después saludó al rector de la universidad, Ángel Arias, a la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y al decano de la facultad, Antonio Descalzo.

La escena fue muy distinta a la de sus últimos años: la princesa llegó vestida de manera informal, con jeans, camisa blanca y tenis, y caminó por el campus con otros estudiantes antes de comenzar sus clases.

Leonor deberá compaginar durante los próximos cuatro años sus clases con su agenda como Princesa de Asturias. La Casa Real ya dejó establecido que su actividad institucional continuará durante esta etapa.

No se trata únicamente de obtener un título universitario. Para la futura reina de España, estos cuatro años serán también una oportunidad para ampliar su conocimiento del país que algún día estará llamada a representar y para relacionarse, dentro de un entorno universitario público, con jóvenes de su misma generación.

Por ahora, su primer día comenzó como el de cualquier estudiante: llegar a clase, conocer a sus profesores y empezar un nuevo curso. La diferencia es que, al terminar estos cuatro años, la alumna que hoy entra al campus de Getafe será la futura jefa del Estado español.