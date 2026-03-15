Primer Sabadito Emprendedor con Manque capacita a vecinas de Riberas de Sacramento para impulsar el autoempleo

La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, llevó a cabo con éxito el primer “Sabadito Emprendedor”, capacitando a 20 mujeres de la colonia Riberas de Sacramento, quienes aprendieron a realizar jabones artesanales, con el objetivo de promover el autoempleo y el emprendimiento.

El evento se llevó a cabo en el Centro Comunitario de Riberas de Sacramento, al norte de Chihuahua Capital, en donde las asistentes aprendieron técnicas básicas para elaborar jabones de esencias naturales y sin químicos, con el fin de que esta actividad se convierta en una oportunidad de autoempleo y generación de ingresos desde casa.

El taller fue impartido de manera gratuita por Yolanda Ruiz, instructora del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), y adicional a la capacitación, las participantes tuvieron la oportunidad de recibir orientación y realizar gestiones relacionadas con servicios públicos y programas de apoyo, con la presencia de distintas dependencias estatales.

Al arranque de este evento acudió Alan Falomir, titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, quien atendió solicitudes y gestiones de las vecinas del sector, así como representantes de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y el Servicio Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que brindaron asesoría e información sobre oportunidades de capacitación y programas para emprendedores.

Manque Granados destacó que este tipo de actividades buscan acercar herramientas prácticas de capacitación directamente a las colonias, para que más personas puedan desarrollar habilidades, emprender y fortalecer la economía familiar.

“El objetivo es que las vecinas y vecinos tengan acceso a capacitaciones útiles que puedan convertirse en oportunidades reales para generar ingresos y mejorar su calidad de vida”, expresó.

Finalmente, Manque Granados adelantó que “Sabadito Emprendedor con Manque” continuará realizándose en distintas colonias de Chihuahua capital, con nuevos talleres y espacios de asesoría para quienes desean iniciar o fortalecer un proyecto productivo.