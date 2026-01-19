Primer ministro de Noruega contesta a Trump: Groenlandia es parte de Dinamarca y el Nobel no lo da nuestro gobierno

Oslo. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Størem, reiteró sus posturas de que “Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca”, y que su gobierno no otorga el Premio Nobel de la Paz, luego que el presidente estadunidense Donald Trump le enviara una carta donde le expresó ya no sentirse obligado a “pensar sólo en la paz”, luego de que no se le otorgó dicho galardón.

“He explicado claramente, incluso al presidente Trump, lo que es bien sabido: el premio lo otorga un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego», declaró Gahr.

Sobre la carta de Trump, el primer ministro detalló que entre Noruega y el primer ministro de Finlandia, Alexander Stubb, hicieron saber al magnate americano su rechazo a los aumentos arancelarios contra sus naciones.

“Señalamos la necesidad de reducir la tensión y propusimos una conversación telefónica entre Trump, Stubb y yo ese mismo día.La respuesta de Trump llegó poco después de enviar el mensaje. Fue su decisión compartir su mensaje con otros líderes de la OTAN», detalló el primer ministro noruego en un comunicado.

Declaración textual del primer ministro Jonas Gahr Støre sobre las comunicaciones con el presidente Donald Trump: