PRI rechaza reforma laboral de Morena por considerarla un engaño a trabajadores

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alejandro Domínguez, dio a conocer la postura del tricolor frente a la reforma de reducción de la jornada laboral, la cuál es clara y contundente: sí a la reducción de la jornada, no a una reforma que promete “40 horas”, pero en la práctica deja las cosas igual o incluso peor para las y los trabajadores.

Destacó que el PRI impulsa una regla sencilla, justa y comprensible: cinco días de trabajo por dos de descanso, como corresponde a una semana laboral moderna y acorde con los estándares internacionales.

En ese sentido, anunció que el PRI votará en contra del dictamen de “reducción” promovido por Morena, al considerar que se trata de un engaño, ya que no garantiza un descanso real y explicó que la propuesta oficialista mantiene el esquema de un día de descanso por cada seis trabajados, además de abrir la puerta a jornadas más extensas que las actuales, al permitir hasta 12 horas extra, lo que en los hechos legaliza semanas laborales de hasta 52 horas (40 + 12).

Álex Domínguez destacó que “el proyecto de Morena vende la idea de una reducción, pero en realidad conserva y amplía los abusos laborales”.

Subrayó que como grupo parlamentario del PRI proponen una reducción real de la jornada laboral, sin afectar el salario ni los derechos adquiridos de las personas trabajadoras, colocando al trabajador en el centro de la reforma.

Recordó que el PRI fue el primer partido en México en impulsar una reforma laboral orientada a la reducción de horas de trabajo, con el objetivo de poner al país a la vanguardia en materia de derechos laborales.

La propuesta del tricolor contempla una jornada máxima de 40 horas semanales, acompañada de las modificaciones necesarias a la Ley Federal del Trabajo, garantizando que dicha reducción no impacte negativamente en salarios ni prestaciones.