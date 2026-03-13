PRI Chihuahua califica de “un exceso” de Sheinbaum querer interferir en Cabildos y Congresos locales: “es un grito desesperado” para obtener recursos

Alex Domínguez, dirigente estatal del PRI, calificó como “un exceso” de la presidenta Claudia Sheinbaum el querer intervenir en los Cabildos y en los Congresos estatales, al afirmar que violenta la soberanía, además de señalar que también lo que buscan son más recursos públicos para los programas sociales de la 4T.

“Un exceso de la titular del Ejecutivo federal el querer interferir en cómo se integran los Congresos locales. Un exceso, una violación a la soberanía. El Congreso del Estado de Chihuahua funciona de buena manera. Creo que hay temas más importantes en este momento que estarse metiendo en el tema del Congreso. Al final del día es un presupuesto de carácter estatal, no es un tema que tenga recurso federal. Ahora, me parece a mí que esta iniciativa de reforma que está buscando la Presidenta, y Morena en particular, me parece a mí que es un grito desesperado porque tienen el país quebrado”, advirtió Domínguez.

El dirigente priista y también diputado federal explicó que “están buscando sacar recursos de hasta debajo de las piedras para tapar el boquete financiero que tiene el gobierno de la 4T. Ustedes se fijan, todo tiene que ver con recursos para destinarlos a los programas sociales. Entonces, esto significa que el poco más de 1 .5 billones anuales que le dedican a esto no les está alcanzando o están descuidando otras áreas del gobierno que tienen un boquete financiero. Eso es lo más preocupante”.

“No puede estarse violentando el principio constitucional de federalismo que se creó, por eso tenemos una representación a nivel nacional de legisladores y senadores y por eso se crea la representación del pueblo de Chihuahua en el Congreso del Estado de acuerdo al criterio poblacional que se tiene. Entonces me parece a mí que se está cumpliendo, en el caso particular de Chihuahua con ese criterio. Nosotros aparte tenemos un mecanismo de reparto plurinominal que no es de listas, tenemos un sistema híbrido de lista de mejores perdedores. Entonces, también nuestro sistema está un poco más avanzado que muchas partes del país y me parece a mí que la apreciación que hace la titular del Poder Ejecutivo no es la más adecuada y la más precisa, en particular del Estado de Chihuahua”, enfatizó el dirigente estatal del Revolucionario Institucional.