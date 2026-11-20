Previo a su registro oficial como precandidato del PAN a la gubernatura, el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, estuvo ayer en Camargo, en donde el alcalde deliciense Jesús Valenciano, entre otros líderes panistas de la región centro-sur, le organizaron a Marco un encuentro con ciudadanos. Ahí, Bonilla se comprometió a mantener las políticas públicas estatales de impulsar el campo y la ganadería, rubros insignia del Estado Grande, pero que han sido dejados en el abandono por parte de la Federación y por tanto el gobierno estatal ha tenido que salir al quite. Así que tras su gira de trabajo, este fin de semana será para organizar el evento que encabezará el mediodía de este domingo en la sede del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, en donde oficializará su registro, en espera de que la semana entrante se concrete la alianza PAN-PRI y en unos días más, también se registre como precandidato del Revolucionario Institucional.

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Y mientras eso ocurría en Camargo, en Parral, el coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar, les daba la bienvenida oficial a la síndica Dalila Villalobos y al regidor Vicencio Chávez, los cuales llegaron a sus puestos bajo las siglas del PRI, pero de las cuales renegaron y ya se subieron al barco morenista. Por lo que a través de una rueda de prensa, Pérez Cuéllar les dio la bienvenida a ambos parralenses que dicen no buscar candidaturas, pero eso no se lo creen ni ellos. Además, tal es el compromiso que Cruz trae con los antes mencionados, que hasta acudió en primera fila al informe del regidor, por lo que a la candidatura de la 4T en la Capital del Mundo ya le salieron otros aspirantes.

Sin embargo, mientras Pérez Cuéllar le abre las puertas a su proyecto a priistas, al interior de Morena continúan con los gritos y sombrerazos, en total negación por parte de algunos de la “verdadera izquierda” de apoyarlo. Y es que de nueva cuenta, el exdiputado y exdelegado de la SADER, Benjamín Carrera, volvió a alzar la voz porque consideró una “grosería” el hecho de que la dirigente estatal Briguite Granados, no fue invitada ayer a una conferencia de prensa en la sede estatal de Morena, en donde Hugo González, presidente del Consejo Estatal, presentó la Plataforma Electoral y además anunció que tomará acciones en la dirección partidista.

Y aunque el también regidor en el Ayuntamiento de Chihuahua capital negó un quiebre con Granados de la Rosa, lo cierto es que su ausencia y la de su equipo, además de decir que la dirigente estatal estaba “ocupada” en Juárez, le echó más leña al fuego a esa versión de que al interior de Morena existe una ruptura ya muy difícil de reparar, pues los “afectados”, si así se les puede llamar, consideran que la dirigente nacional Ariadna Montiel, está operando para tomar el control total del partido en Chihuahua, sin importar qué digan los simpatizantes de la eventual candidata a la alcaldía de Ciudsd Juárez, Andrea Chávez.

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A propósito de Andrea Chávez, ayer llamó la atención un mensaje en X por parte de Abraham Mendieta, el asesor español que desde hace años opera para el morenismo y que fue pareja de la senadora con licencia, quien pidió “cuidar la mística” e hizo alusión a que el peor enemigo del partido guinda no es la oposición, a la cual sobajó y calificó de “invotable”. Según el español Mendieta, el peor enemigo de Morena es que los ciudadanos se desilusionen de sus propios candidatos y de las “formas” con las que actúan sus dirigentes, lo que derivaría en abstencionismo. Y es que no nada más en Chihuahua los morenistas están divididos, lo están en prácticamente todos los estados donde se renovarán gubernaturas, así que ante tal comentario, eso queda más que confirmado.

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Los que refrendaron su apoyo y compromiso con el Distrito 13, el cual tiene su sede en Guerrero, son los diputados priistas que coordina Arturo Medina, pues tanto el líder de la bancada y los legisladores Memo Ramírez y José Luis Villalobos, estuvieron presentes ayer en la Sesión Solemne que se llevó a cabo en el seccional Pascual Orozco, en donde además le realizaron un homenaje a Luis Fernando Chacón, el diputado que lamentablemente falleció en octubre del año pasado y que en las elecciones del 2024, ganó la representación de ese Distrito en el que el priismo tiene bastante fuerza, por lo que sin duda será una de las demarcaciones en las que el PRI estará muy interesado en negociar ante una eventual alianza con el PAN, a sabiendas que es la estructura tricolor la que sacó adelante el triunfo en el pasado proceso electoral.