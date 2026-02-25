Prevén miércoles soleado y templado en Chihuahua capital; máxima alcanzará los 28°C

Este miércoles, la corriente en chorro subtropical en interacción con un canal de baja presión, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a fresco por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.

#Pronóstico de #Temperaturas mínimas para este miércoles 25 de febrero, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/FGoSTPy5Qk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 25, 2026

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 65 km/h en partes de la zona norte, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y Sueco; pueden superar los 55 km/h en parte de la zona norte, incluye: Ascensión; pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, centro y noreste, incluye: Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Majalca, Coyame y Manuel Benavides.

Además, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Galeana, Madera, Temósachio, Matachí, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Gran Morelos, Santa Isabel, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Julimes, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, Parral, Nueva Holanda y Ojinaga.

Las ráfagas de vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Sacramento a Juárez y de Juárez a Janos, así como en partes de: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión y Sueco. Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 30/12, Juárez 28/14, Janos 28/12, Madera 23/4, Temósachi 25/2, Cuauhtémoc 26/8, Ojinaga 32/11, Delicias 31/12, Camargo 32/12, Jiménez 32/12, Parral 29/12, Creel 23/0, Chínipas 35/16, Guachochi 23/1, El Vergel 22/0.