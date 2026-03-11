Prevén miércoles de frío a templado debido al sistema frontal 40

Este miércoles, el frente frío núm. 40 será reforzado por una masa de aire polar y se desplazará sobre el noreste de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas de viento.

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, y rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango Aguascalientes y Zacatecas.