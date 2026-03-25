Preven miércoles caluroso en territorio chihuahuense debido a un anticiclón en niveles medios de la atmósfera

Este miércoles, una vaguada en altura en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de mayormente despejado.

🌙☁️¡Buenas noches! Les compartimos el #VideoPronóstico del #SMNmx para que estén informados sobre las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en #México durante esta noche y las primeras horas del miércoles. pic.twitter.com/xOSytquE1O — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 25, 2026

Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 35 km/h en parte de las zonas norte y noreste, incluye: Palomas y Ojinaga.

Además, pueden superar los 25 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, suroeste, sureste y noreste, incluye: Juárez, Ascensión, Janos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Coronado, Jiménez, Camargo y Nueva Holanda. Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 34/16, Juárez 36/16, Janos 34/11, Madera 28/8, Temósachi 30/6, Cuauhtémoc 30/11, Ojinaga 38/18, Delicias 36/16, Camargo 35/15, Jiménez 34/13, Parral 32/13, Creel 27/4, Chínipas 38/20, Guachochi 26/4, El Vergel 25/2.