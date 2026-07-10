Reconoce diputada Jael Argüelles fortalecimiento del IMSS tras visita de Zoé Robledo

La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, reconoció la visita del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, al Hospital General Regional No. 1 “Morelos”, donde se constató que fortalecer la salud pública significa salvar vidas y brindar esperanza a miles de familias chihuahuenses.

La legisladora destacó el caso de Samantha, una niña que pudo ser intervenida exitosamente del corazón en el propio hospital, gracias a la capacidad médica instalada en Chihuahua. Señaló que historias como la suya demuestran que las inversiones en infraestructura y equipamiento solo cobran sentido cuando van acompañadas del profesionalismo y la entrega de quienes atienden todos los días a las y los pacientes.

“Cada corazón que sigue latiendo nos recuerda por qué vale la pena seguir fortaleciendo al IMSS. Detrás de cada paciente recuperado hay médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, laboratoristas, personal de limpieza, de trabajo social, técnicos y personal administrativo que, con vocación, hacen posible que la salud llegue a quien más la necesita. Mi reconocimiento es para todas y todos ellos”, expresó Jael Argüelles.

Durante la visita, Zoé Robledo presentó avances del Hospital General Regional No. 1, donde la sala de hemodinamia que inició operaciones en octubre de 2025 ha realizado más de 200 procedimientos de alta especialidad durante 2026, permitiendo atender infartos y enfermedades cardiovasculares con oportunidad, sin que las familias tengan que salir del estado.

Asimismo, destacó la incorporación de un tomógrafo de 256 cortes con inteligencia artificial, tecnología que permite obtener diagnósticos más precisos, reducir los tiempos de atención y ajustar la radiación de manera personalizada para ofrecer estudios más seguros a las y los derechohabientes.

La congresista recordó que este esfuerzo forma parte de la transformación del sistema de salud impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en diciembre de 2024 inauguró el Hospital General Regional No. 2 del IMSS en Ciudad Juárez, construido con una inversión superior a 4 mil 324 millones de pesos en obra y equipamiento.

“Los hospitales se construyen con concreto y tecnología, pero la confianza de la gente se construye con la calidez, el conocimiento y el compromiso del personal de salud. A quienes todos los días dedican su vida a cuidar la de los demás, gracias por su enorme labor. Seguiremos respaldando todas las acciones que permitan que el IMSS sea cada vez más fuerte, más moderno y, sobre todo, más humano”, concluyó.