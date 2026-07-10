Preside Marco Bonilla tercera sesión RMCAN; aprueban convocatoria del Premio Nacional “Ciudad Amiga de la Niñez”

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, presidió la tercera sesión ordinaria de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), en la cual presidentes municipales de diversas partes del país sesionaron y aprobaron la convocatoria para la segunda edición del Premio Nacional “Ciudad Amiga de la Niñez”.

Marco Bonilla, compartió que esta convocatoria tiene como propósito reconocer las mejores prácticas e iniciativas implementadas por los gobiernos municipales en favor de la promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, como parte de esta sesión, el Alcalde compartió el informe de actividades de la RMCAN que, en coordinación con diversas instituciones y organizaciones, se realizaron en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del país.

Dentro de lo informado es que se la RMCAN fue recibida con 155 municipios y hoy se entrega con 63 municipios más, 166 permanentes y 52 temporales, lo que representa un crecimiento que refleja el interés, el compromiso y la voluntad de cada vez más gobiernos locales por colocar a la niñez en el centro de las políticas públicas.

Otros resultados, fueron capacitaciones, una serie de asambleas regionales en el estado de Chihuahua con el propósito de seguir construyendo comunidad, redes de aprendizaje y capacidades locales en favor de la niñez, en municipios como Parral, Bocoyna, Creel, Meoqui, entre otros.

“Todas estas acciones tienen un mismo propósito: construir municipios más preparados, más sensibles y más comprometidos con el desarrollo de quienes representan nuestro presente y nuestro futuro. Porque cuando trabajamos en favor de las niñas, niños y adolescentes, estamos trabajando por comunidades más fuertes, por familias más protegidas y por un país con mayores oportunidades” expresó Marco Bonilla.

Durante esta sesión, se contó con la participación de Dafna Viniegra, activista y escritora de la organización ILAS A.C., quien les compartió experiencias y estrategias para seguir construyendo entornos más seguros y protectores para la niñez.

Por último, informaron que el próximo sábado 22 de agosto, será la última sesión de la RMCAN del presente Órgano Directivo, donde abordarán la conclusión de los trabajos y el cumplimiento de diversos asuntos.