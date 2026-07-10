Matan en Guadalajara al exalcalde de Fresnillo, Zacatecas

Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado en Guadalajara, Jalisco.

Los hechos ocurrieron la noche del 7 de julio, en la colonia Santa Elena de la Cruz.

El exalcalde se encontraba en el estacionamiento de una paletería cuando sujetos a bordo de una bicicleta y una motocicleta se le aproximaron.

Uno de los sujetos sacó un arma de fuego y le disparó, para acto seguido escapar junto a sus cómplices.

Testigos solicitaron auxilio, pero para cuando paramédicos llegaron al lugar solo pudieron confirmar la muerte del hombre.

La víctima estaba acompañada de un adolescente de 17 años de edad quien dijo que el hombre vivía en la zona.

Días después el hombre fue identificado como Benjamín Medrano Quezada, alcalde de Fresnillo, Zacatecas, de septiembre de 2013 a diciembre de 2014.

Asimismo fue diputado local en Zacatecas y diputado federal por el PRI. También se lanzó como cantante de música mexicana.

Con información de El Occidental