Prevén miércoles caluroso en Chihuahua capital y las regiones norte y noreste

Este miércoles, el monzón mexicano en el noroeste de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica, mantendrá las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; lluvias fuertes en Sonora; así como chubascos en Baja California Sur.

⛈️⚡️⚠️En las próximas tres horas se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento en entidades del noroeste, norte, sur y sureste de #México🇲🇽. 🤓Más información en las imágenes⬇️ pic.twitter.com/lxsL52MdR6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 5, 2026

Por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado a cálido, y fresco a frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región.

Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (sur y suroeste) y Durango (oeste, noroeste y centro); lluvias fuertes en Zacatecas (centro y sur) y Aguascalientes (noroeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.