Maru Campos fortalece las capacidades operativas de corporaciones de seguridad de la región sur del estado

_- Las acciones emprendidas durante la actual administración, han dado como resultado la disminución de la incidencia delictiva en más de un 40 por ciento_

Con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y la seguridad en la región sur del estado, la gobernadora Maru Campos entregó equipamiento, patrullas y cuatrimotos a elementos de la Policía Municipal de seis municipios.

“En Chihuahua hemos elegido construir un Gobierno de la vida, que fortalece a sus instituciones y que acompaña a quienes todos los días ponen su vida delante para proteger la vida de las y los chihuahuenses, para que juntos atendamos la misión de construir la paz”, expresó durante el evento.

Destacó que esto habla del combate que en su mandato se hace contra el crimen organizado, aunque no le compete al Estado de Chihuahua, no se ha quedado cruzada de brazos y hoy se nota en los hechos, no en los dichos, que se cumple a los chihuahuenses en este tema.

Añadió que en Chihuahua pese a la inacción del “gobierno de la muerte”, desde 2021 se ha logrado la disminución del 44 por ciento en la incidencia delictiva en general y del 20 por ciento en el delito de homicidio doloso.

En la ceremonia que se llevó a cabo en el Subcentro Centinela de Parral, la mandataria distribuyó a alcaldes y funcionarios de Balleza, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, Santa Bárbara, Satevó y Parral los respectivos equipos.

En total fueron entregados mil 330 uniformes completos (camisola, pantalón táctico, botas, gorra), 38 cuatrimotos equipadas y 10 patrullas.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, expresó que nunca antes un Gobernador invirtió y confió así en sus policías.

“Hoy vemos hechos, acciones y herramientas que permiten retirar armas de fuego, drogas y disminuir el número de homicidios”, reconoció el funcionario.

Por su parte, el presidente municipal de Parral, Salvador Calderón, en representación de sus homólogos agradeció el respaldo y acompañamiento permanente de la titular del Ejecutivo.

“En Parral no solo recibimos equipo, enviamos un mensaje claro: la seguridad se respalda con hechos, no con discursos, y hoy la Gobernadora está saldando una deuda histórica con una de las corporaciones más nobles. Reconocemos su compromiso”, manifestó.

Desde 2021, el Gobierno del Estado ha destinado 365 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para dignificar a las y los elementos que resguardan a la ciudadanía en los 67 municipios.

En el evento se contó con la presencia de Oliver Alonso Pedraza, segundo comandante de la 21a Unidad de la Guardia Nacional; el titular del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz; así como miembros del gabinete estatal.

También acudieron el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez; los legisladores Arturo Medina y Alma Portillo, así como representantes de la iniciativa privada y autoridades educativas locales.