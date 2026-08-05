Venta de autos nuevos en México mantuvo tendencia récord hasta julio: Inegi

La industria automotriz nacional comercializó 885,349 vehículos ligeros en el acumulado de los primeros siete meses de este 2026, un nivel histórico para un periodo similar desde que se tiene registro (2005). Dicho volumen representó un incremento interanual de 5% respecto a las 842,840 unidades vendidas en 2025, informó elInstituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

El incremento interanual de 5% es también mayor al registrado en el lapso de enero-julio de 2025, de apenas 0.4% pero menor al alza de 12.8% que se registró en 2024.

Cabe recordar que para el cierre de este 2026 la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estima que la industria incremente su venta en 1 millón 671,000 unidades.

Durante el periodo enero-julio, Nissan se mantuvo como el líder en ventas con una participación de 17%, que equivale a 150,553 autos vendidos en los primeros siete meses del año, aunque este volumen representó una caída interanual de 0.9%; le siguió General Motors con una cuota de 12.8% y ventas por 113,084 unidades, un alza de 2.3 por ciento.

El tercer lugar en ventas y con un 11% de participación lo ocupó Volkswagen, al vender 97,212 vehículos ligeros, un incremento interanual de 3 por ciento. En el cuarto sitio se mantuvo Toyota con una cuota de mercado de 8.3% y 73,203 autos comercializados, un alza de 3.5 por ciento. El top 5 lo completa Kia, que registró una participación de 7.2% y 64,159 unidades, un incremento de 3.1% respecto a mismo periodo de 2025.

Por dinamismo, las marcas chinas son las que lideran. Por ejemplo, Geely registra un aumento interanual de 223.6% en los primeros siete meses del año, con 27,324 vehículos vendidos. Changan reportó un crecimiento de 43.2%, con 12,855 unidades.

Entre las marcas chinas más recientes que se sumaron a las estadísticas destaca Leapmotor (comenzó a reportar en junio de 2026). La marca de autos eléctricos de origen chino que es comercializada en el país por Stellantis registró una venta acumulada de 939 unidades en junio-julio.

El mejor julio desde 2016

Únicamente en julio se vendieron 130,831 vehículos ligeros nuevos en México, su nivel más alto para un séptimo mes desde 2016, cuando la cifra ascendió a 132,109 unidades.

Dicho volumen significó un crecimiento interanual de 3.4%, una desaceleración respecto al alza de 7.6% registrada en junio.

En su comparación mensual, el volumen de ventas registrado en julio creció 3.1% respecto al de junio y es el más alto desde marzo pasado (131,566 vehículos).

El top 5 de julio estuvo conformado por Nissan, con 23,454 unidades vendidas en dicho mes; seguido de General Motors, con 16,163 autos nuevos vendidos; Volkswagen, con 11,687; Toyota, con 11,074; y Kia, con 9,307 vehículos ligeros comercializados.

Recientetemente desde la AMDA informaron que la rentabilidad de las empresas distribuidoras ha disminuido de manera importante, al registrar una caída superior al 30% en promedio, debido a factores como la guerra de precios entre las marcas.

El RAIAVL integra la información de 22 empresas afiliadas a la AMIA y ocho empresas no afiliadas, que en conjunto comercializan 44 marcas que se producen y/o venden en México. El registro contempla tanto la venta de vehículos fabricados en territorio nacional como los importados.