Dos perritos callejeros se cuelan al sistema de transporte en Bogotá… y así los “sancionan”

Dos perros callejeros lograron colarse al sistema de transporte ‘TransMilenio’ de Bogotá, Colombia, y su aventura fue captada en video por un usuario que divulgó el momento en redes.

🚨🐾 TransMilenio reportó dos nuevos 'colados': un perrito negro y otro mono fueron captados 'evadiendo el pasaje' en una estación del sistema. 😅 La única sanción que recibieron fue que los llamaron "gorditos". Video: Plataforma ALTO#Perritos #Colados #TransMilenio pic.twitter.com/wNY23ZDcGr — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 4, 2026

Pero la travesura tuvo un instante de incertidumbre cuando el segundo perro se atascó entre las barras de los torniquetes. “¡Ay!, se pegó”, dijo el señor que grababa y lo ‘sancionó’ con un: “es que está gordito”. Otra usuaria de las redes dijo que esperaba que los agarraran y los ‘castigaran’ con “pollito y agua”.