Invita Estado a disfrutar actividades por el 10º aniversario luctuoso de Juan Gabriel en Ciudad Juárez

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), presentó la agenda de actividades que se desarrollará durante el mes de agosto para conmemorar la trayectoria del cantautor Juan Gabriel, en su décimo aniversario luctuoso.

Brenda Rodríguez, subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, señaló que esta programación fue diseñada para reconocer la trascendencia del legado de una figura ligada a la historia, la identidad y la memoria de Ciudad Juárez.

Agregó que, en coordinación con la UACJ, se conformó una agenda que permitirá acercar a la comunidad a la apreciación artística en torno a la vida y obra de Alberto Aguilera Valadez.

La programación contempla un ciclo de seis charlas para reflexionar sobre distintas dimensiones de la figura del cantante, su música, su relación con la frontera, su influencia en el cine, la cultura popular, las artes visuales y la diversidad.

Las conferencias se realizarán del 7 al 22 de agosto, a las 18:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario y en el Teatro Experimental Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte, con entrada libre para todo el público.

Asimismo, los días 27 y 28 de agosto se llevarán a cabo dos conciertos homenaje con la participación de la Orquesta Sinfónica de la UACJ, el Mariachi de la UACJ y la Orquesta Sinfónica de la UACH , quienes interpretarán algunos de los temas más representativos del repertorio de Juan Gabriel.

La entrada de ambos conciertos será gratuita mediante boletaje; las y los interesados podrán obtener sus accesos en la taquilla del Centro Cultural Paso del Norte y en el Centro Cultural de las Fronteras, a cambio de la donación de un juguete nuevo o en buen estado, no bélico y que no utilice baterías.

Los artículos recaudados serán destinados a la campaña Santa Bombero del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez.