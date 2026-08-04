Arranca pago de becas Rita Cetina para uniformes y útiles escolares de Primaria

En conferencia de prensa, la delegada estatal de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez Jiménez, acompañada por la Coordinadora Estatal de Becas Bienestar, Ishtar Ibarra, dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria inscritos en escuelas públicas, que inició ayer lunes 3 y culmina el viernes 14 de agosto. Explicó que la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina, representa un esfuerzo histórico. A partir de este ciclo escolar, a nivel nacional se beneficiará a 4 millones 741 mil 487 familias, con una inversión superior a los 14 mil 482 millones de pesos, mientras que en el estado de Chihuahua, este apoyo llegará a 140 mil 850 familias, mediante una inversión de 438 millones 840 mil pesos; recursos que se traducen en un respaldo directo para la economía de los hogares y en mejores condiciones para que las niñas y los niños continúen sus estudios, concluyó.

Ishtar Ibarra describió el notable esfuerzo que ha realizado la dependencia para entregar las tarjetas bancarias de manera oportuna a las familias beneficiarias, con el fin de que cuenten con el recurso al inicio del ciclo escolar y añadió que quien aún no la ha recogido puede acudir a la oficina de Becas Bienestar de su municipio para recibirla.

Cada tarjeta bancaria de la Beca Rita Cetina viene a nombre de la madre, el padre o el tutor que realizó el registro, añadió Ibarra, y con frecuencia se suman en esa cuenta los montos de las diversas becas cuando hay dos o más alumnos de primaria y secundaria, por lo que recomienda a los beneficiarios estar pendientes de sus depósitos.

Así mismo, en relación al calendario de pagos, aclaró que la dispersión se realiza de acuerdo a la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta, no del alumno, para que dispongan del recurso a partir del día y fecha señalados, ya sea en Banco Bienestar, en tiendas de autoservicio o en diferentes instituciones bancarias.