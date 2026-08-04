Presenta Cultura cartelera del programa Red de Teatros para agosto

La Secretaría de Cultura presentó la cartelera de presentaciones del programa Red de Teatros para el mes de agosto, que contará con representaciones en Ciudad Juárez, en el Teatro “Gracia Pasquel” y en el Teatro Experimental “Octavio Trías” del Centro Cultural “Paso del Norte”.

La agenda comenzará en el Teatro “Gracia Pasquel” de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con la puesta en escena “Nosotras que los queremos tanto” de Hugo Salcedo, con la dirección de Paulina López y Noraya Ccoyure, el sábado 8 de agosto a las 17:00 y 19:00 horas.

El sábado 22 de agosto a las 19:30 horas en el Teatro Experimental “Octavio Trías”, la compañía “Alana Artes” presentará “Los Demonios”, bajo la dirección de Miguel Stone Elizalde Narra. Narra la historia de Elías Solano, un programador que es contratado para monitorear contenido audiovisual para una compañía de Internet.

El elenco de “Leperas contra Mocosos” de la compañía Hybris Teatro, subirá al escenario del Teatro “Octavio Trías”, el próximo 29 de agosto a las 17:00 horas, bajo la dirección de Cinthia Eugenia Mendoza y Jessica H. Yáñez, con una obra para toda la familia.

Las entradas para todas las obras tienen un costo de 350 pesos y pueden ser adquiridas en taquilla el día del evento y se contará con un descuento del 30 por ciento para estudiantes y personas adultas mayores que presenten su credencial escolar o del Inapam.

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a conocer la agenda cultural vigente en el estado, por medio de las redes sociales oficiales de la dependencia en Facebook e Instagram o a través del sitio web www.culturachihuahua.com