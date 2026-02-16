Prevén lunes templado y con vientos en Chihuahua capital; heladas continuarán en la región serrana

Este lunes, un nuevo frente frío se aproximará al país a través de Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Por otra parte, el ingreso de aire cálido y húmedo del océano Pacífico, aunado a inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del país.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, favorecerá ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a fresco durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

🚩⚠️Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 30 a 50 km/h, en el noroeste de #México.⬇️ pic.twitter.com/IOmhuE1xto — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 16, 2026

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado a medio nublado y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente templado, así como cálido a caluroso en Durango, Chihuahua (sur), Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas y Zacatecas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí.