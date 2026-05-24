Rehabilita Estado tramos del Periférico de la Juventud

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) concluyó los trabajos de rehabilitación en tramos del Periférico de la Juventud, donde atendió más de 31 mil 400 metros cuadrados de superficie vial.

Como parte de la intervención se realizaron trabajos de pintura y señalamiento horizontal en más de 6 mil 600 metros, con la delimitación de carriles para mejorar la visibilidad y ordenar el flujo vehicular.

Estas labores forman parte de las acciones permanentes de mantenimiento vial de la SCOP, para contar con avenidas y calles seguras, y funcionales.