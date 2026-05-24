¡Cruz Azul, campeón del Clausura 2026!

¡Cruz Azul es campeón del Clausura 2026 de la Liga MX!

En un partido dramático, La Máquina venció a los Pumas de la UNAM por marcador de 2-1 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para levantar su décimo título del futbol mexicano.

Pese a que pumas anotó primero, Cruz Azul mostró temperamento y paciencia para ganar su décima estrella.

Al minuto 14, Rodolfo Rotondi puso a prueba al portero Keylor Navas, quien rechazó a tiro de esquina.

Agustín Palavecino puso a prueba a Navas con un disparo de larga distancia que alcanzó a atajar el portero tico.

Charly Rodríguez tuvo el primero del partido al minuto 25 en un contragolpe cementero, pero su disparo salió por encima del arco defendido por Navas.

Al minuto 28, Rodrigo López puso a prueba a Kevin Mier con un disparo de larga distancia que alcanzó a atajar el guardameta colombiano.

Un minuto después, Robert Morales manda al frente en el marcador a la escuadra auriazul con un disparo fuerte que venció la estirada de Mier.

Rotondi por poco hace el primero para La Máquina en un cabezazo, pero Keylor Navas desvió para fortuna de los universitarios.

Al 45+8, Kevin Mier atajó un remate de Morales para evitar el segundo del conjunto auriazul.

Cruz Azul encontró el empate al minuto 54 en un autogol. Rotondi envió un centro raso en el área universitaria, Ángulo intentó despejar, pero el balón pegó en Rubén Duarte para enviarla a la red.

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡AUTOGOL DE DUARTE! ¡LO EMPATA LA MÁQUINA! ⚽🔥



Una locura en la final. El balón rebota sobre Duarte y pone el empate#LaFinalDeLaObsesion pic.twitter.com/FjG7WTvuu3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 25, 2026

Piovi puso a prueba de nueva cuenta a Navas en un disparo al minuto 64, que el costarricense apenas alcanzó a rechazar.

Pumas se quedó con diez hombres tras la expulsión de Uriel Antuna, por una fuerte entrada a Jeremy Márquez.

Cuando el partido terminaba, Rodolfo Rotondi apareció al 90+5 para anotar el gol del título para La Máquina.