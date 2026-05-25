Inflación en México se desaceleró levemente a 4.11% en la primera quincena de mayo

La inflación a los consumidores mexicanos reportó, en la primera mitad de mayo, su cuarta desaceleración al hilo pese a la persistencia de presiones, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte del Inegi arrojó que en la primera quincena de mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor(INPC) reportó una disminución de 0.16% quincenal, con lo que los precios al consumidor aumentaron 4.11% en comparación anual.

De esta manera, los precios al consumidor reportaron su cuarta quincena consecutiva desacelerándose pese a que persisten las presiones inflacionarias; sin embargo, la inflación continúa fuera del rango objetivo de 3% +/-1 punto porcentual.

El mercado ya descontaba una desaceleración en la primera quincena de mayo. De acuerdo con el sondeo realizado por Reuters, los analistas preveían que la inflación pasara de una tasa de 4.37% de la segunda quincena abril a 4.13%, es decir, el dato fue ligeramente mejor al esperado.

“El mensaje clave es que la inflación se ha estabilizado cerca del límite superior del rango objetivo del Banco de México, pero el proceso de desinflación sigue siendo desigual”, indicó Andrés Abadía, economista en jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics.

En la última reunión de política monetaria del Banco de México(Banxico), cuyas minutas se publicaron esta semana, la Junta de Gobierno recortó la tasa de interés en 25 puntos base para dejarla en un nivel de 6.50 por ciento.

“La Junta de Gobierno juzgó apropiado realizar un recorte adicional a la tasa de referencia y con esto concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario (…) Hacia delante la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones”, se lee en las minutas.

Servicios continúan presionando

Dentro del informe del Inegi se puede observar que las presiones en la inflación provinieron, principalmente, de la inflación subyacente, es decir, aquella que elimina de su cálculo los bienes y productos con precios más volátiles.

En la primera quincena de mayo, el índice subyacente reportó un aumento de 4.22% anual. Esto se explicó, principalmente, por una inflación de 4.59% anual de los servicios, mientras que en las mercancías el aumento de precios fue de 3.83% anual.

En el caso de la inflación no subyacente, en la primera mitad del mes se ubicó en 3.73% anual. Al interior, la presión estuvo en los agropecuarios, con un incremento de precios de 4.32% explicado por la inflación de dos dígitos de las frutas y verduras.

Por su parte, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno mostraron una inflación anual de 3.24 por ciento.

Jitomate continúa golpeando la cartera

Nuevamente, el genérico que tuvo un mayor impacto en la cartera de los consumidores en la primera mitad de mayo fue el precio del jitomate, que en comparación quincenal se encareció en 5.39% en comparación con la quincena previa.

Le siguieron el precio de los detergentes, con un alza de 2.68%, mientras que el gas doméstico LPaumentó en 1.81 por ciento.

En el otro extremo, ante la temporada de calor y los subsidios a la electricidad en algunos estados, la electricidad fue el genérico que dio un respiro al bolsillo con una disminución quincenal de su precio de 17.88%, seguido del tomate verde cuyo precio cayó 18.59% y el huevo, que costó 2.37% menos que la quincena previa.