Movilización azul-Ciudadanos se levantan-Corral y el “narcosenador”-Tricolores al grito de guerra

No hay descanso para lo que significa el frente que abrió el régimen de la 4T en contra de la gobernadora Maru Campos. Como era de esperarse y haciendo uso de las instituciones, el morenismo utilizó a la Fiscalía General de la República para continuar con el circo político en contra de la jefa del Ejecutivo chihuahuense, y en pleno sábado, envió a los suyos para notificarle a la mandataria de que deberá declarar este miércoles 27 de mayo debido a lo ocurrido el fin de semana del 17 al 19 de abril durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en donde presuntamente participaron agentes extranjeros… y para según ellos “nivelar” la situación, también citaron al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico, a comparecer. Como si la situación fuera la misma y a ambos gobernantes se les pudiera equiparar… pero así es la 4T y el enojo por el fracaso de la marcha morenista en contra de la Gobernadora es mucho y continúa latente, así que había que compensar, sin embargo, todo indica que el panismo no se quedará de brazos cruzados y habrá respuesta.

Tan es así que este día a las 11 horas y desde la dirigencia nacional del PAN que comanda Jorge Romero, los panistas alzarán la voz para defender a la Gobernadora de Chihuahua y con ello las acciones que seguirán en respuesta a Morena y la 4T, por lo que se prevé que desde el CEN azul, tanto Romero como la dirigente estatal Daniela Álvarez, ofrezcan los pormenores de la movilización que el panismo, aliados y ciudadanía en general preparan para este fin de semana en Chihuahua capital, en donde tomarán las calles para demostrar que la jefa del Ejecutivo chihuahuense no está sola frente a Morena.

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Hablando de movilizaciones, y de una que aparentemente es por completo ciudadana, este fin de semana y tras la notificación por parte de la FGR a la gobernadora Maru Campos para que acuda a declarar, se viralizó una imagen en varios grupos de Facebook en donde invitan a manifestarse en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, tanto en Juárez como en la capital del estado, previo al llamado que ese órgano dizque autónomo y a cargo de Ernestina Godoy realizó a la Góber de Chihuahua, y aunque el PAN ya se deslindó de ese plan ciudadano, lo cierto es que el régimen de la 4T continúan picándole la cresta a la ciudadanía chihuahuense que por angas o por mangas apoya la Gobernadora, así que mientras el morenismo acarrea, en contraparte la sociedad misma se organiza sin ejecutar órdenes por parte de un partido político.

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Y mientras eso sucede, sucederá y sucedía, el que volvió a ser noticia nacional, pero para mal, como suele ocurrir con su persona, es el senador neomorenista Javier Corral, quien el viernes fue captado en Culiacán mientras compartía los alimentos y las bebidas espirituosas ni más ni menos que con su colega de bancada en el Senado y en la bancada de Morena, Enrique Inzunza, el senador sinaloense acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Quitados de la pena, ambos fueron captados en una plática que parecía amena, todo esto horas antes del teatro que montó la FGR de citar a Inzunza a declarar. A Corral Jurado no le quedó de otra que aceptar que, efectivamente, se reunió con el calificado por el imaginario popular como “narcosenador”, todo eso mientras se rasga las vestiduras y exige linchar a la gobernadora Maru Campos, porque tal parece que para Corral y la 4T, es más pecaminoso que agentes extranjeros apoyen en el combate al narco, a que políticos se alíen con los cárteles… ¡ay, la soberanía!

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Entre que el PAN y Morena siguen agarrados del chongo por lo que ocurre con los políticos morenistas que Estados Unidos vincula al narco y la gobernadora Maru Campos, los priistas continúan haciendo su lucha para fortalecerse de cara al proceso electoral que se vive en Coahuila con la renovación del Congreso del Estado y lo que se vendrá en 17 entidades en el 2027, incluyendo Chihuahua. Es así que este fin de semana el que acudió al vecino estado es el dirigente estatal Alex Domínguez, el cual acompañó al jefe nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, a hacer proselitismo por sus candidatos a diputados locales allá en Coahuila, todo esto mientras la estructura del Comité Ejecutivo Nacional tricolor se desplegaba también en otras latitudes del país, como es el caso del diputado local y coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario del CEN priista, José Luis Villalobos, quien anduvo de gira en Puebla para sacar adelante los encargos de Moreno Cárdenas. Estructura y trabajo territorial, no hay de otra si el PRI quiere mantenerse vivo.