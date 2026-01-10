Prevalecerán bajas temperaturas en la entidad durante los dos siguientes días

Las bajas temperaturas en gran parte de la entidad prevalecerán al menos durante los dos siguientes días, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con los últimos registros, el poblado de El Vergel, municipio de Balleza, tuvo una temperatura de -14.5 grados centígrados (ºC), la más baja de la entidad; en San Juanito, Bocoyna; Basaseachi, Ocampo y la cabecera municipal de Guachochi, el termómetro osciló entre los -9 y -8ºC.

Dichas condiciones son generadas por la masa de aire polar asociada al frente frío 27, en interacción con corrientes en chorro subtropical y polar, una vaguada y un canal de baja presión.

Se prevén rachas de viento que pueden superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en Guachochi y Balleza, y en municipios de las regiones noroeste, oeste y suroeste.

Este domingo continuará el ambiente muy frío por la mañana, fresco por la tarde, con heladas en la Sierra Tarahumara. Habrá cielo de mayormente despejado a nublado y rachas de viento superiores a 45 km/h en Ahumada, Janos y Guachochi.

Se esperan lluvias aisladas a dispersas en las zonas oeste, suroeste, centro, sur y sureste.

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, existe probabilidad de caída de aguanieve o nieve en municipios serranos y del centro-sur, como Madera, Temósachic, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Cuauhtémoc, Chihuahua, Meoqui, Delicias y Parral.

La masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada mantendrán un ambiente muy frío por la mañana y de frío a fresco por la tarde, con cielo parcialmente nublado a nublado.

Habrá lluvias de dispersas a moderadas en Ocampo, Guachochi, Balleza, Parral, San Francisco del Oro y Ojinaga, y persistirá la posibilidad de nieve o aguanieve durante la noche del lunes y madrugada del martes en zonas altas de la sierra y municipios del centro-sur.

Recomendaciones a la población: