Queremos que Chihuahua siga siendo una ciudad de oportunidades para jóvenes y emprendedores: Manque Granados

Manque Granados reconoció el talento de los chihuahuenses que emprenden, innovan y trabajan para construir un mejor futuro, al participar en el bootcamp “Emprende por un Cambio Social”, programa impulsado por Fechac, Celiderh, el Gobierno Municipal de Chihuahua y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado.

“Hoy siete de cada 10 familias en México y en Chihuahua se sostienen gracias a personas que se animaron a dar el primer paso para emprender. Por eso debemos seguir creando oportunidades para que más jóvenes puedan convertir sus ideas en proyectos exitosos”, expresó la diputada federal.

Destacó que Chihuahua es una de las ciudades con el mejor ecosistema emprendedor del país, lo que es resultado del trabajo conjunto entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno.

“Queremos que Chihuahua siga siendo una ciudad donde los jóvenes encuentren oportunidades para emprender, innovar y crecer; una ciudad que reconozca el esfuerzo, apoye el talento y permita que más familias prosperen. Así es como seguimos haciendo grande a Chihuahua”, señaló.

Finalmente, Manque Granados agradeció a Fechac y a los aliados del programa por impulsar espacios que fortalecen el talento y el desarrollo de las nuevas generaciones.