Sheinbaum dice que petición de Maru de anteponer interés del país por encima de los de la 4T es “propaganda política”

Luego de que el domingo, la gobernadora Maru Campos lanzara un mensaje en el sentido de que la relación bilateral de México y Estados Unidos está en riesgo debido que el gobierno de la 4T pone por encima intereses partidistas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se trató de “propaganda política” por parte de la jefa del Ejecutivo de Chihuahua.

🔴 Claudia Sheinbaum calificó como “propaganda política” los dichos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre un presunto riesgo para el T-MEC relacionado con el caso de Rubén Rocha Moya, y rechazó que exista algún tipo de tensión con Estados Unidos. pic.twitter.com/33BuYMaOMz — El Universal (@El_Universal_Mx) June 23, 2026

“No voy a caer en un asunto de propaganda política. Cada quien que cumpla con su trabajo, ella cumpla con el suyo y yo con el mío”, expresó Sheinbaum en respuesta al mensaje de la gobernadora Maru Campos.

El domingo, la Gobernadora de Chihuahua emitió un mensaje por medio de un video en sus redes sociales, donde pidió al Gobierno Federal entregar a Rubén Rocha Moya y no sacrificar al país por proteger a funcionarios y gobernantes que son señalados por los Estados Unidos.

Lo anterior lo realizó, ya que según explicó, en las últimas semanas se ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de acciones unilaterales en territorio mexicano contra el crimen organizado, y sobre el impacto de los temas de seguridad en la revisión del Tratado de Libre comercio de Norteamérica, el TMEC.

“Recientemente, el titular del Ejecutivo de los Estados Unidos sugirió que no le importaría que despareciera el tratado de libre comercio y deslizó la posibilidad de recurrir a acciones militares por tierra contra los cárteles asentados en México. Quiero ser muy clara: estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia. Pero debo decir algo más, porque una defensa real de nuestra soberanía no puede ser ciega ni mucho menos irracional”, afirmó Campos Galván en su mensaje.