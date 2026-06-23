Anuncian Cabalgata Villista de Juárez a Parral del 4 al 18 de julio

La secretaria de Turismo dio a conocer la Cabalgata Villista 2026 la cual se desarrollará del 4 al 18 de julio cruzando el estado de Juárez a Parral.

Alejandra Villalobos coordinadora de FITA señaló que esta es una gran fiesta conmemorativa del aniversario de la muerte de Pancho Villa.

“Se esperan de entre 8 mil cabalgantes con poco más de 8 millones de pesos en derrama económica en este municipio, este año se espera que la cabalgata que sale de Juárez el 4 de julio y se espera que llegue a Parral el 18 de julio”, comentó.

Antonio Nájera del festival de turismo de aventura señaló que esta es la edición número 31 y hoy se concentra como de las mejores cabalgatas del país.

José Miguel Salcido coordinador de la cabalgata villista comentó que es gratificante el apoyo de la Secretaria de Turismo con este evento tradicional y apegado a la cultura e historia del estado.

El dia 11 de julio se dará un desfile en la capital pues la cabalgata será de palacio de gobierno hasta las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.