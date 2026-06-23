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Llama Salud a protegerse de golpes de calor por altas temperaturas

El Secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza dio a conocer un llamado a los ciudadanos a mantenerse protegidos del sol ante las altas temperaturas que se registra en la entidad.

En este sentido, el funcionario estatal manifestó que se han registrado casos de golpes de calos en el municipio de Ojinaga y Ciudad Juárez.

“Invitar a la sociedad a que no se expongan a las altas temperaturas, usen su bloqueador solar manténganse perfectamente hidratados y ante cualquier síntoma acudir al médico, o a las unidades de Medi Chihuahua”, comentó.

Mencionó que es algo que se pueda evitar por lo cual llama a cubrirse del sol para evitar golpes de calor y prevenir el cáncer de piel.

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