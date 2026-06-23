“No estoy de acuerdo que haya algún familiar”: Sheinbaum rechaza nepotismo e imposición de género en elecciones de 2027

Al ratificar su rechazo al nepotismo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se pronunció porque se garantice la equidad de género en las elecciones de 2027.

“No estoy de acuerdo con que se proponga un familiar directo y tampoco con que se use el cambio en el caso de género, para justificar vaya una persona u otra persona”, señaló.

Recordó que solo Morena asumió evitar el nepotismo en las elecciones de 2027, y será obligatorio hasta las de 2030.

Pero “el INE ya tiene regulado que los partidos políticos tienen que presentar necesariamente el mismo número de candidatas o candidatos por ejemplo, para gobernadores. Va venir la elección de 17, y los partidos políticos tienen que presentar nueve mujeres y ocho hombres, a fuerzas”.

Mencionó que también por orientación del INE no se podrán postular mujeres en aquellos lugares donde el partido tuvo la menor votación. “Tiene que haber una orientación de que participen al menos de manera equitativa en los mejores resultados que tuvo el partido en la elección anterior”.

Señaló que tampoco está de acuerdo en que “ahora se diga: si antes fue hombre, ahora es mujer”, al advertir que quienes recurren a esto lo hacen “porque ya hay alguien seleccionado de antemano por el gobernador o gobernadora en funciones para que sea el candidato”.

Entonces, añadió, “no hay que limitar, hay que garantizar la equidad de género, pero no hay que abusar para orientar a quien puede ser candidato y quién no”, consideró.

Cuestionada sobre una reforma al código electoral en Michoacán para que las candidaturas independientes cumplan los mismos requisitos que las de partidos, la mandataria dijo que las características las tiene que informarlas el Congreso local, pero aclaró que no se está cerrando la puerta a nadie.

“En todo caso, hay mecanismos de impugnación que tiene que revisar en última instancia el Tribunal Electoral, en caso de que haya habido algo que no corresponda a la Constitución o a las leyes electorales”.