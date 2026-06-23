Reserva Municipio más de 160 mdp para proyecto de Complejo Ambiental

De acuerdo con la Tesorería de Chihuahua, a Banobras se le ha insistido desde hace tiempo a efecto de que puedan aportar recursos del Fondo para la Infraestructura Nacional a fin de poder llevar a cabo el proyecto de la planta tratadora de residuos.

Reconoció Amanda Córdova que han estado muy lentas sus decisiones y procesos, sin embargo, el Gobierno Municipal se ha preparado ya que tiene una cantidad reservada por arriba de los 100 millones de pesos.

Explicó que la cantidad antes expuesta, es para permisos y hay 60 millones de pesos listos también, para inversiones de obra en el predio para este Complejo Ambiental de separación de residuos.

En cuanto al proceso, Córdova Chávez, definió que va lento. Insistió que el retraso ha sido porque Banobras es una institución autónoma del Gobierno Federal, no han dado oportunamente los pasos que el Municipio necesita.

”No quitamos el pie del renglón, pero seguimos trabajando para que esto se lleve a cabo”, concluyó.