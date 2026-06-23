Denuncia PRI a la alcaldesa de Guadalupe y Calvo por presunto peculado

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, en contra de la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, por la probable comisión del delito de peculado y demás conductas que pudieran derivarse de la investigación correspondiente.

La denuncia cuenta con diversos elementos que evidencian el uso indebido de recursos públicos municipales para la promoción personalizada de una servidora pública mediante un programa de asistencia alimentaria denominado “Raíces que Alimentan”.

De acuerdo con el documento presentado ante la autoridad, existen publicaciones institucionales, material gráfico y evidencia física consistente en cajas de despensas que contienen la imagen, nombre y cargo de la alcaldesa, así como la leyenda “Dirigido por: Ana Laura González Ábrego, Presidenta Municipal”, situación que podría constituir una violación a la normatividad constitucional y penal vigente.

El PRI Chihuahua sostiene que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente al beneficio de la ciudadanía y no utilizarse para la promoción política o social de funcionarios públicos, por lo que solicitó a la Fiscalía Anticorrupción llevar a cabo una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, el instituto político solicitó que se requiera la documentación relacionada con el programa, contratos, facturas, expedientes administrativos y demás elementos que permitan conocer el origen, destino y aplicación de los recursos públicos involucrados.

El Partido Revolucionario Institucional reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción, al tiempo que manifestó su confianza en que las instituciones actuarán conforme a derecho para garantizar el correcto uso de los recursos públicos en beneficio de las y los chihuahuenses.

“Nadie debe utilizar los recursos públicos para construir una promoción personal. La ley debe aplicarse sin distinciones y con absoluto respeto al Estado de Derecho”, señaló el PRI Chihuahua.