Presidencia del Congreso celebra sesión de Mesa Directiva en Ciudad Juárez

El Congreso del Estado de Chihuahua salió de la capital para sesionar en Ciudad Juárez, donde el presidente del Poder Legislativo, Guillermo Ramírez, encabezó la reunión de la Mesa Directiva, marcando una postura clara sobre la importancia de que las decisiones se construyan desde todo el territorio y no únicamente desde un escritorio.

El diputado presidente del Legislativo estatal apuesta por una agenda cercana a las regiones y, en ese contexto, se reconoce el peso de la frontera en las decisiones que se toman a nivel estatal.

Durante el encuentro, Ramírez destacó el papel que representa Juárez en el presente y futuro de la entidad, al considerarla una ciudad clave por su empuje económico, su dinámica social y la capacidad que ha demostrado para salir adelante ante escenarios complejos.

Chihuahua se construye desde sus regiones y Juárez ocupa un sitio privilegiado en ese proceso, por lo que el Congreso debe reflejar esa diversidad territorial en la forma en que trabaja y toma decisiones.

El legislador del Distrito 21 aseguró que “la frontera no solo es estratégica para Chihuahua, sino para el país entero”.

El diputado dejó en claro que trasladar el trabajo del Congreso a Juárez va más allá de una agenda simbólica. Señaló que la intención es acercar el quehacer legislativo a la gente, escuchar de viva voz las realidades de cada región y reforzar el vínculo entre el Congreso y los municipios.

Finalmente, reiteró que mantener presencia en distintos puntos del estado permite un mejor diálogo, fortalece la unidad y contribuye a que las leyes y acuerdos respondan de manera más sensible a lo que realmente viven las y los chihuahuenses.