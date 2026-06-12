Se reunió De la Peña con el Consejo Consultivo de Vialidad, presentó avance en obras anunciadas por Maru Campos

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña acudió en representación de la Gobernadora Maru Campos a sesión del Consejo Consultivo de Vialidad y Tránsito.

En dicho encuentro el funcionario estatal reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado en proyectos de infraestructura que fortalezcan la movilidad, la competitividad y el desarrollo económico de Chihuahua.

De la Peña señaló que la movilidad ha sido una prioridad para la Gobernadora Maru Campos desde el inicio de su administración, por lo que se contemplan diversos proyectos para la capital del estado, entre ellos tres pasos a desnivel sobre la avenida Tecnológico, obras de conectividad en la zona oriente para mejorar el acceso al aeropuerto y acciones en el sector poniente para agilizar la circulación vehicular y la salida hacia Cuauhtémoc.

“Reitero la disposición del Gobierno del Estado para seguir trabajando de manera coordinada en favor de una movilidad más eficiente para las familias chihuahuenses”, agregó.

Para finalizar el Secretario General, Santiago De la Peña agradeció la invitación del Consejo Consultivo de Vialidad y Tránsito y de su presidente, Luis Carlos Bustamante Estrada.