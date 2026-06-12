Paso Superior vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias registra un 72% de avance: Municipio

-Fortalecerá la movilidad en la zona norte de la ciudad

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con los trabajos de construcción del Paso Superior Vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, obra estratégica que registra un avance general del 72 por ciento y que próximamente brindará una solución vial eficiente para miles de automovilistas que transitan diariamente por este importante corredor de Chihuahua Capital.

Actualmente, las labores se concentran en la conformación y colado de las losas de rodamiento de ambos puentes, la construcción de retornos vehiculares, así como en la ampliación de carriles sobre la avenida de las Industrias para optimizar la capacidad de circulación. De manera paralela, se trabaja en la instalación del sistema de alumbrado público y en la construcción de la infraestructura de drenaje pluvial, acciones que contribuirán a mejorar el desalojo de aguas pluviales y a incrementar la seguridad vial durante la temporada de lluvias.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente del alcalde Marco Bonilla de impulsar obras de infraestructura que mejoren la movilidad, fortalezcan la conectividad entre distintos sectores de la ciudad y eleven la calidad de vida de las familias chihuahuenses mediante proyectos que generen beneficios a largo plazo.

Se invita a la ciudadanía a respetar el señalamiento preventivo y los límites de velocidad establecidos en el área de construcción, con el fin de salvaguardar la integridad de trabajadores y usuarios de la vía pública.

El Gobierno Municipal continúa trabajando para brindar mejores vías de circulación a los ciudadanos, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios son permanentes.