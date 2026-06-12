Poniente 5 dará impulso y productividad a Chihuahua, se requiere 1era etapa: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares dio a conocer que es necesario que se impulse el proyecto de Poniente 5, por ello dar paso a un crédito será a favor de la productividad de la ciudad.

“Es un proyecto ambicioso que tenemos varios años queriéndolo impulsar y esta es una oportunidad para destinar recursos y 1% del ISN nos ayuda a que un primer tramo se pueda dar este proyecto y este crédito es pequeño en el sentido de que municipio con sus futuros presupuestos que crecen cada año nos daría productividad”, comentó.

En este sentido el líder de la máxima representación empresarial, señaló que el crédito por 155 millones de pesos no es y no debe ser problema, pues Chihuahua cuenta con finanzas sanas y gobierno del Estado dará una inversión igual producto del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

El empresariado ha tenido reuniones con el municipio para ver los tramos del poniente 5, la prioridad de la primera etapa y generar movilidad, por lo cual ven un progreso para la ciudad en el tema.

Cabe destacar que el municipio de Chihuahua ha pedido oficialmente una reunión con la bancada de Morena en el Congreso del Estado para comenzar con el diálogo y dar a conocer lo importante que es poder contar con esta obra.