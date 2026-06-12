Aseguran municipales motocicleta con placa irregular y detienen a conductor

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 12 de junio de 2026.- En una revisión efectuada la tarde del jueves al patrullar algunas colonias del sur de la ciudad, agentes de la Policía Municipal detectaron una motocicleta que circulaba en condiciones irregulares y tras hacerle una revisión detectaron que contaba con una placa dada de baja en el sistema de registro y además tenía alterado el número de serie, por lo cual fue asegurada y el conductor detenido para deslindar responsabilidades.

Eran policías del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, quienes recorrían en ese momento la colonia Aeropuerto y al llegar a las calles 65 y Quinta Real, observaron la moto y al pedirle al guiador que se detuviera para hacer una entrevista, se detectaron las irregularidades mencionadas.

Quien se identificó como Kevin Jesús G. C., de 26 años, trató de amedrentar a los municipales diciendo ser parte de un grupo delincuencial, sin embargo fue detenido al momento y trasladado junto con su unidad a la comandancia Sur para ponerlo luego a disposición de la Fiscalía General del Estado y determinar las sanciones que procedan.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.