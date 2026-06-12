Cumple Marco Bonila con buen desarrollo de niñas y niños; realizan crucero para impulsar programa “La Calle No Es Su Lugar”

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de junio de 2026.- El alcalde Marco Bonilla y la presidenta del DIF Municipal Karina Olivas, impulsaron la iniciativa “La Calle No Es Su Lugar”, en un crucero en la Diana Cazadora, para dar a conocer los servicios que ofrece el DIF Municipal en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, con este programa que ayuda a evitar que trabajen en las calles.

El Alcalde, compartió con los conductores de este cruce, la importancia de que niñas y niños tengan una infancia saludable con un desarrollo correcto, por lo invitaba a no promover estas prácticas y reportar estas situaciones ante el DIF Municipal, para canalizarlos a Centros de Atención Infantil.

Asimismo, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, compartió los números de denuncias para reportar a niñas y niños que pasan por esta situación, a los números: 614-828-95-20, al 089 para denuncias anónimas y al 9-1-1 en casos de emergencias.

De enero a mayo de este año, se localizaron 407 niñas, niños y adolescentes en las calles, quienes fueron trasladados de forma segura a sus domicilios. De esta cantidad, 10 niñas y niños reciben atención en Centros de Atención Infantil donde se les brinda alimento, actividades educativas y recreativas, así como acompañamiento para su desarrollo.

A estas acciones se suma la entrega de despensas, cobijas y apoyos emergentes a familias en situación vulnerable, atención, orientación y seguimiento familiar.

Entre los principales cruceros atendidos se encuentran:

Ortiz Mena y Mirador.

Ocampo y 20 de Noviembre.

R. Almada y Nueva España.

Pacheco y Juárez.

Juan Escutia y Tecnológico.

Dostoyevski e Industrias.

Los Arcos y Tecnológico (Pistolas Meneses).

Juan Pablo II y Toledano.

Pacheco y Juan Pablo II.

Periférico de la Juventud y Francisco Villa.

Periférico de la Juventud y Politécnico Nacional.

Estás acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal, de proteger las infancias y hacer que niñas, niños y adolescentes tengan un desarrollo óptimo y una mejor calidad de vida.