Cumple Marco Bonila con buen desarrollo de niñas y niños; realizan crucero para impulsar programa “La Calle No Es Su Lugar”

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de junio de 2026.- El alcalde Marco Bonilla y la presidenta del DIF Municipal Karina Olivas, impulsaron la iniciativa “La Calle No Es Su Lugar”, en un crucero en la Diana Cazadora, para dar a conocer los servicios que ofrece el DIF Municipal en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, con este programa que ayuda a evitar que trabajen en las calles.
El Alcalde, compartió con los conductores de este cruce, la importancia de que niñas y niños tengan una infancia saludable con un desarrollo correcto, por lo invitaba a no promover estas prácticas y reportar estas situaciones ante el DIF Municipal, para canalizarlos a Centros de Atención Infantil.
Asimismo, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, compartió los números de denuncias para reportar a niñas y niños que pasan por esta situación, a los números: 614-828-95-20, al 089 para denuncias anónimas y al 9-1-1 en casos de emergencias.
De enero a mayo de este año, se localizaron 407 niñas, niños y adolescentes en las calles, quienes fueron trasladados de forma segura a sus domicilios. De esta cantidad, 10 niñas y niños reciben atención en Centros de Atención Infantil donde se les brinda alimento, actividades educativas y recreativas, así como acompañamiento para su desarrollo.
A estas acciones se suma la entrega de despensas, cobijas y apoyos emergentes a familias en situación vulnerable, atención, orientación y seguimiento familiar.
Entre los principales cruceros atendidos se encuentran:
- Ortiz Mena y Mirador.
- Ocampo y 20 de Noviembre.
- R. Almada y Nueva España.
- Pacheco y Juárez.
- Juan Escutia y Tecnológico.
- Dostoyevski e Industrias.
- Los Arcos y Tecnológico (Pistolas Meneses).
- Juan Pablo II y Toledano.
- Pacheco y Juan Pablo II.
- Periférico de la Juventud y Francisco Villa.
- Periférico de la Juventud y Politécnico Nacional.
Estás acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal, de proteger las infancias y hacer que niñas, niños y adolescentes tengan un desarrollo óptimo y una mejor calidad de vida.