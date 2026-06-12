Viene el “Mercadito, más Barato” este 20 de junio en el Tricentenario; se sumara empresa

José Jordán Orozco, director de Desarrollo Económico y Competitividad dio a conocer que el próxi8mo miércoles se dará el anuncio especial de una nueva empresa que se sume al programa de “El Mercadito, más barato”, esto con el fin de apoyar a la economía de las familias chihuahuenses.

“Tenemos una próxima sorpresa el miércoles les daremos a conocer una nueva empresa que se suma para apoyar y dar una canasta básica más completa para los chihuahuenses”, comentó.

En este sentido, el funcionario municipal destacó que este programa se realiza con el fin de ofertar productos de la canasta básica con un presupuesto aproximado a los 100 pesos, esto debido a la actual inflación y los altos precios de algunos productos de la canasta básica.

“Sí, será el próximo 20 de junio en el Tricentenario en el que se lleve a cabo el tercer Mercadito, Mas Barato en cada edición se ha ido incrementando la afluencia y la vez pasada 2 mil familias y en esta ocasión esperamos 3 mil familias”, comentó.