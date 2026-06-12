Chihuahua capital pierde 616 empleos en mayo; impacto nacional: Jordán

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán dio a conocer que el mes de mayo se dio una baja de empleos en el mes de mayo, sin embargo, en lo que va del año se lleva un acumulado de 6 mil 589 empleos generados de enero a mayo 2026.

Según la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICPS) señala que en el mes de mayo el municipio de Chihuahua perdió -616 plazas laborales y el sector de la construcción es el que mayor perdida contempla con -272 trabajos menos esto en comparativo con el mes pasado.

“Esto es momentáneo y se ha generado la perdida de empleos en todo el país, se espera una recuperación para el próximo mes”, comentó.

Mientras que en el sector de transportes fue donde se generaron más empleos al registrar un aumento de 116 plazas en el mismo periodo.

Cabe destacar que en el periodo de enero a mayo del 2026 se han generado 6, 589 empleos, el sector de la transformación lidera la generación de empleos con 2 mil 912 plazas laborales. Además, durante este periodo, la creación de empleo se concentró principalmente en las grandes empresas y en la población de 30 a 44 años.