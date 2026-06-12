Ofrece Municipio especialización en robótica educativa en la Universidad de las Mujeres

Les brindarán herramientas para mejorar los métodos de enseñanza hacia niñas y niños con tecnología e innovación

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de junio del 2026.- El Gobierno Municipal, ofrece la Especialización en Robótica Educativa para Educación Infantil en la Universidad de las Mujeres, lo que les brindará formación profesional y herramientas para el área laboral.

Esta especialización, con duración de seis meses, beneficiará a docentes, profesionistas de la educación y mujeres interesadas en las nuevas metodologías de enseñanza hacia niñas y niños.

Entre las asignaturas especializadas destacan fundamentos y evolución de la tecnología aplicada a la educación, robótica educativa y robots en el aula, así como estrategias para el uso de robots en educación infantil como una herramienta para aprender de manera dinámica e interactiva.

Las interesadas pueden solicitar más información al teléfono 614-539-04-08, al 072 extensión 2620, al correo universidadimm@mpiochih.gob.mx o acudir al Edificio Libertad, ubicado en la calle Libertad número 1, en el Centro de la ciudad.