Pide De la Peña no politizar suspensión del transporte por marcha de Morena, “no es práctica aislada ni malévola”

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda pidió al diputado de Morena, Cuauhtémoc Estrada no hacer un escándalo político por la suspensión del transporte público durante la marcha que se realizó el pasado sábado en la ciudad de Chihuahua.

Aclaró que no es un hecho que ocurra únicamente en Chihuahua y que prueba de ello fue la suspensión del Metro en la Ciudad de México por la manifestación de productores agrícolas, así como por la denominada Marea Rosa en 2024.

Asimismo, indicó que en un principio, Morena aseguraba que acudirían 200 mil personas a la marcha que organizaron en contra de Maru Campos y que, con un movimiento de esa dimensión, era necesario resguardar las unidades por cuestiones de seguridad.

“No es una una práctica aislada ni malévola, ni con una intención oscura del Gobierno del Estado de Chihuahua. Eso se hace en protección de la infraestructura, se hace en protección de los usuarios, por supuesto, se hace también en protección de las personas que están manifestándose libremente, así que tampoco hay que sobredimensionarlo. Me parece, como les decía, que no tuvieron la convocatoria que esperaban, no llegaron los 200 mil y ahora como que quieren encontrar una explicación y creo que no va por ahí”.

Este miércoles en rueda de prensa, el diputado Estrada Sotelo señaló que la suspensión del transporte público fue un intento de frenar la marcha de Morena, indicando que en otras ocasiones únicamente se habían modificado las rutas.