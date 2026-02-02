Presentan plan para jornada laboral de 40 horas: beneficiará a 13.4 millones de trabajadores

Durante la cuarta reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, detalló la hoja de ruta para la implementación de la reforma constitucional que reducirá la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales.

Destacó que esta medida, que forma parte de los compromisos estratégicos de la administración federal, busca establecer un equilibrio más saludable entre la vida personal y profesional, además de reducir la fatiga y los accidentes en los centros de trabajo.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el funcionario, la reforma tendrá un impacto directo en el bienestar de 13.4 millones de personas que actualmente laboran por encima del límite propuesto. El análisis estadístico revela que 8.6 millones de estos trabajadores cumplen jornadas de entre 41 y 48 horas, mientras que el resto supera incluso las 50 horas por semana.

Los sectores que concentrarán el mayor número de beneficiarios son la industria manufacturera, el comercio, los servicios de hospitalidad y el sector de transporte y almacenamiento.

La implementación no será inmediata, sino que seguirá un esquema de gradualidad diseñado para permitir la adaptación de las unidades económicas. El plan establece que tras la aprobación legislativa y un periodo de transición en 2026, la primera reducción ocurrirá el 1 de enero de 2027 para fijar el límite en 46 horas.

Posteriormente, se restarán dos horas cada año de manera consecutiva hasta alcanzar el objetivo de las 40 horas el primer día de 2030. Un punto central de esta propuesta es la garantía de que la disminución del tiempo de trabajo no vendrá acompañada de una reducción en los salarios o prestaciones de los empleados.

Además de la reducción de la jornada ordinaria, la reforma contempla modificaciones estrictas en el régimen de horas extraordinarias y la protección de sectores vulnerables. “Por primera vez se establecerá una prohibición constitucional para que los menores de 18 años realicen tiempo extra y se fijará un límite máximo de 12 horas adicionales a la semana para el resto de la fuerza laboral, las cuales deberán ser siempre voluntarias”, expuso el titular de Trabajo.

Asimismo, para asegurar el cumplimiento de estas nuevas disposiciones, se obligará a los empleadores a mantener un registro electrónico de la jornada, eliminando la ambigüedad en el conteo de las horas laboradas.

Finalmente, el secretario Bolaños López vinculó esta reforma con un paquete más amplio de justicia laboral que incluye el nuevo Certificado Laboral para la Agroexportación. Esta iniciativa paralela busca formalizar a cerca de 200,000 jornaleros en cultivos de alto valor, asegurando que el éxito de las exportaciones mexicanas se traduzca también en seguridad social y derechos básicos para quienes trabajan en el campo, reforzando así la competitividad del país bajo los estándares del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.