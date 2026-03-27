Presentan más de 300 niñas, niños y jóvenes concierto “Agua por mi casa”

Con la participación de más de 300 niñas, niños y jóvenes, la Secretaría de Educación y Deporte, a través del programa “Música en mi Escuela”, en coordinación con la Orquesta Sinfónica Juvenil Chihuahua y el Coro Monumental Chihuahua, llevó a cabo el concierto “Agua pasa por mi Casa”.

La presentación se realizó Palacio de Gobierno, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, con un repertorio que abordó la importancia del vital líquido y el cuidado del medio ambiente, bajo un enfoque artístico y formativo.

Las melodías interpretadas fueron: OverturaRusa, Have you ever seen the rain, Agua Es, Suite de la Ópera Cármen, Polka Rayos y Truenos, La Orquesta de Animales, Rapsodia Húngara, Ojalá que llueva café, La Negrita Cucurumbé y Fidelio.

La coordinadora estatal del programa “Música en mi Escuela”, Melodía Ivonne Gaytán Salazar, dijo que este concierto además de mostrar talento, trabajo en equipo y dedicación, es una forma de expresión en donde se concientiza sobre la importancia del cuidado del recurso hídrico.

A su vez, el director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Alan Falomir Sáenz, destacó la importancia de promover desde temprana edad en las comunidades escolares la preservación del agua, en beneficio de toda la sociedad para un mejor futuro.

Durante el concierto se contó con la participación de integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Chihuahua del Centro de Estudios Musicales Chihuahua, del Coro Monumental Chihuahua del Programa Música en mi Escuela.

También con estudiantes de las primarias Sección XLII del SNTE No. 2204, Juan Alanís No. 2390, Adolfo López Mateos No. 2299, Guadalupe Victoria No. 2531 y del Centro de Estudios Musicales.