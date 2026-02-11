Presentan en CDMX la Feria de San Marcos 2026; Chihuahua será estado invitado

Ciudad de México.— La noche de este miércoles se llevó a cabo en la capital del país la presentación oficial de la Feria Nacional de San Marcos 2026, en la que Chihuahua participará como estado invitado. El evento contó con la presencia de la gobernadora Maru Campos y su homóloga de Aguascalientes, Tere Jiménez.

Durante su mensaje, la mandataria chihuahuense agradeció la invitación para formar parte de una de las festividades más importantes de México y destacó la relación de colaboración entre ambas entidades.

“Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de esta feria tan importante para México. Ha sido un honor caminar este camino juntas, en años complejos, compartiendo historias similares”, expresó.

Maru Campos subrayó que tanto Chihuahua como Aguascalientes comparten una coincidencia histórica y actual: ambos estados son gobernados por mujeres. Señaló que esto representa un orgullo y una responsabilidad, al encabezar administraciones firmes, empáticas y cercanas a la ciudadanía.

“Es tiempo de mujeres. Es importante reconocer nuestra manera de mirar la realidad, nuestra firmeza, nuestra empatía y nuestra forma de gobernar, que escucha y construye”, afirmó.

En su intervención, la gobernadora recordó la conexión histórica entre ambas regiones a través del Camino Real de Tierra Adentro, la antigua ruta de la plata que unía a la Ciudad de México con el norte del país y lo que hoy es Nuevo México, en Estados Unidos. Señaló que esa vía no solo transportaba mercancías, sino también cultura, identidad y comunidad.

“Hoy la historia nos reúne de nuevo para celebrar, pero también para recordar que nuestra identidad se ha construido caminando juntos. Compartimos un pasado y también una visión de futuro”, sostuvo.

Asimismo, destacó que ambos estados comparten una convicción humanista y la apuesta por la dignidad de las personas, frente a un contexto global marcado por la división. “La grandeza de México no radica en acentuar nuestras diferencias, sino en fortalecer lo que nos une”, puntualizó.

Como parte de la agenda de promoción, se anunció que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, visitará la ciudad de Chihuahua el próximo 12 de febrero para realizar la presentación oficial de la Feria de San Marcos 2026 en Palacio de Gobierno, donde Maru Campos fungirá como anfitriona y se darán a conocer más detalles del programa.

La edición 2026 de la Feria Nacional de San Marcos se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes, en sedes como el Foro de las Estrellas Nissan, la Plaza de Toros Monumental, el Teatro Morelos y la Isla San Marcos.

En el Foro de las Estrellas Nissan se presentarán artistas de talla internacional como Andrea Bocelli (25 de abril), J Balvin (22 de abril), David Guetta (8 de mayo) y Grupo Frontera (5 de mayo). También figuran en la cartelera José Carreras junto a Kenny G (30 de abril), Goo Goo Dolls (21 de abril) y Paulo Londra (9 de mayo).

El programa musical incluye además a Luis Ángel “El Flaco” (19 de abril), La Sonora Santanera (24 de abril), Álex Fernández (26 de abril), El Mimoso (29 de abril), Kumbia Kings con Mi Banda El Mexicano (4 de mayo), Lila Downs (7 de mayo) y Empire of the Sun (10 de mayo), entre otros.

La oferta cultural contempla más de 2 mil actividades, de las cuales el 80 por ciento serán gratuitas y dirigidas a públicos de todas las edades. En el Foro del Lago se presentarán agrupaciones como Jumbo, Caloncho, Gepe y Hello Seahorse.

Además, el programa incluirá el Encuentro Nacional de Arte Joven, la entrega del Premio Bellas Artes de Poesía y diversas actividades deportivas, consolidando a la Feria de San Marcos como uno de los eventos culturales y de entretenimiento más relevantes del país.