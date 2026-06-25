Presentan cartelera de la Feria Nacional “La Villista” Durango

Esta mañana el director de turismo German Orrantia y la subsecretaria de Turismo Fernanda Ramos Velasco invitan a La Feria Nacional La Villista Durango del 17 de julio al 2 de agosto.

La feria más grande y única de Durango se expone este año para Chihuahua, este año se promociona con grandes actividades recreativas y conciertos en palenque.

En este sentido la subdirectora de Turismo de Durango señaló que el 16% de visitantes de Durango son provenientes de Chihuahua

Cuarto torneo charro millonario, Expo ganadera, Cabalgata villista, Subasta, Subasta kids junta a subasta tradicional ganadera, Rodeo show extravaganza, Actividades recreativas, Pista de hielo, Velaria 2026.

Artistas como Gloria Trevi, Marisela, Lara Campos, el comediante Adrián Uribe, Joss Favela, los 2 de la S, el TRI, Código FN, Grupo SC, Yuridia, la Heredera de la Leyenda, C KAN, NSQK, Alejandra Guzmán, Tombochio, Alex Campos con música cristiana, Invasores de Nuevo León, Matisse, el Buk, Expobandas, Carin Leon, Lenin Ramirez, Al Tiro de Armando Rajos, Los Canelos de Durango, Grupo Firme, Victor Mendivil, Eden Muñoz los boletos están disponibles en startikets.