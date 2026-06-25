Disfrutan chihuahuenses de la Fiesta Mundialista 2026 en la capital y en Ciudad Juárez

Miles de chihuahuenses se reunieron nuevamente en la Plaza del Ángel de la capital y en el Parque Central Poniente de Ciudad Juárez para seguir el partido entre las selecciones de México contra Chequia, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026.

En la ciudad de Chihuahua, desde temprana hora la afición se dio cita en la explanada de la Plaza del Ángel, para participar en las distintas actividades recreativas que preparó el Gobierno del Estado.

Las autoridades, por su parte, implementaron acciones preventivas para garantizar la seguridad del público durante el desarrollo del partido.

Además, las y los asistentes disfrutaron de una jornada de esparcimiento, así como una oferta de alimentos y bebidas. El evento, diseñado para promover la convivencia, la unidad y el sentido de comunidad entre la comunidad, reunió a personas de todas las edades.

En la frontera, cientos de familias juarenses vivieron la transmisión del encuentro de la Selección Mexicana en la Concha Acústica del Parque Central Poniente.

Desde las 5 de la tarde, niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en diversas actividades recreativas, dinámicas, rifas y retas del videojuego FIFA, lo que generó un ambiente de fiesta previo al silbatazo inicial del cotejo.

Dos horas más tarde, el público siguió en pantalla gigante la victoria del equipo tricolor por marcador de 3-0, resultado que permite al representativo nacional avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como líder de su grupo.