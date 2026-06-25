Presenta Síndica Informes de actividades ante el Consejo Consultivo de la Sindicatura

La Síndica de Chihuahua, Olivia Franco, encabezó la Segunda Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Consultivo de la Sindicatura, donde presentó el Sexto y Séptimo Informe de Actividades del periodo 2024-2027, destacando las acciones realizadas en materia de fiscalización, supervisión de obra pública, participación ciudadana y vigilancia preventiva del ejercicio de los recursos públicos.

La sesión se llevó a cabo conforme a los lineamientos que regulan el funcionamiento de este órgano ciudadano y contó con la participación de la presidenta del Consejo, Laura Graciela Vega; el consejero Joel Mireles; el secretario técnico Alejandro Martínez; así como el consejero titular José Armandino Pruneda Sainz.

Durante la exposición, la Síndica destacó que la labor de la institución se mantiene cercana a la ciudadanía y orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, con el objetivo de verificar que los recursos municipales se traduzcan en beneficios para las familias chihuahuenses.

En el marco del Sexto Informe de Actividades, se informó sobre la participación de la Sindicatura en siete sesiones de Ayuntamiento, 29 reuniones de comisiones y 52 sesiones de distintos comités. Asimismo, se dio seguimiento a procesos de licitación relacionados con el DIF Municipal, el Instituto Municipal de Pensiones (IMPE), el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) y el IMPLAN, además de la supervisión de 14 fideicomisos.

En materia de auditorías y revisiones, se realizaron trabajos en el IMPE, el Fideicomiso 3P y la Dirección de Servicios Públicos Municipales. A través del programa “Sindicatura en tu Colonia” se efectuaron 500 visitas, además de supervisiones en las colonias El Charco y Guadalupe para verificar servicios de alumbrado público, poda, reforestación, mantenimiento de canchas y el Operativo Baches.

En cuanto a obra pública y desarrollo urbano, se destacó la recepción definitiva de diez fraccionamientos, seis de ellos pertenecientes a COESVI y cuatro a YVASA. También se inspeccionaron 78 áreas dentro del Operativo Parques, detectándose que el 55.13 por ciento requería algún tipo de atención. Además, se impulsó la iniciativa “Fraccionamientos al 100”, el trabajo con peritos valuadores y catastrales y el programa “Empoderando a Niñas y Adolescentes”.

Respecto al Séptimo Informe de Actividades, Olivia Franco informó que la Sindicatura participó en ocho sesiones de Ayuntamiento, 17 de comisiones y 54 de comités. Asimismo, se supervisaron 12 fideicomisos y se efectuaron revisiones a las nuevas patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, convenios y becas del IMCFD, Tesorería Municipal y apoyos de Desarrollo Humano.

Por medio del programa “Sindicatura en tu Colonia”, se visitaron 716 domicilios y 107 comercios en 31 colonias de la ciudad, fortaleciendo el contacto directo con la ciudadanía.

En materia de obra pública se dio seguimiento a proyectos como el Estadio de Béisbol Ejido Ocampo, la restauración de la Quinta Touché, instalaciones educativas y domos escolares, sistemas de drenaje y pluviales, así como las obras del Paso Superior de Vialidad Nogales, el Paso Superior de la carretera Aldama, la gaza Teófilo Borunda y el dren pluvial Fuerza Aérea.

De igual manera, se mantuvo el seguimiento a la regularización de fraccionamientos, el Operativo Tianguis en Expo-Centro, el programa Oficina Verde, la certificación de espacios 100 por ciento libres de humo y la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno.

Al concluir la sesión, en la que también se abordaron asuntos generales, la Síndica Olivia Franco reiteró que la función de la Sindicatura va más allá de la revisión documental, al mantener una vigilancia permanente y cercana a la ciudadanía.

“Seguiremos trabajando con transparencia, responsabilidad y cercanía con la gente, para que cada recurso público se ejerza correctamente y se traduzca en mejores resultados para las y los chihuahuenses”, expresó.